Dağhan Külegeç o diziyle ekrana dönüyor!

Kavak Yelleri dizisiyle akıllarda yer eden başarılı oyuncu Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’le el sıkıştı.

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Aytaş’la evlilik yolunda ilk adımını atan Dağhan Külegeç, “9 Oğuz” dizisiyle anlaştı.

Birsel Altundaş'ın haberine göre; Cem Akyoldaş’ın yöneteceği dizide Külegeç, “Ercan Korkut” karakterine hayat verecek. Eskişehir’de çekilecek olan diziyi Süleyman Çobanoğlu yazıyor. 20 Kasım’da sete çıkması planlanan dizi için daha önce Kubilay Aka, Yasemin Allen ve Tuncer Salman’la anlaşma yapılmıştı.