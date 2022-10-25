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Dağhan Külegeç o diziyle ekrana dönüyor!

25.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri'nde 'Efe' karakteri ile özdeşleşen başarılı oyuncu Dağhan Külegeç, Eskişehir’de çekilecek olan 9 Oğuz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Dağhan Külegeç o diziyle ekrana dönüyor!

Kavak Yelleri dizisiyle akıllarda yer eden başarılı oyuncu Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’le el sıkıştı.

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Aytaş’la evlilik yolunda ilk adımını atan Dağhan Külegeç, “9 Oğuz” dizisiyle anlaştı.

Birsel Altundaş'ın haberine göre; Cem Akyoldaş’ın yöneteceği dizide Külegeç, “Ercan Korkut” karakterine hayat verecek. Eskişehir’de çekilecek olan diziyi Süleyman Çobanoğlu yazıyor. 20 Kasım’da sete çıkması planlanan dizi için daha önce Kubilay Aka, Yasemin Allen ve Tuncer Salman’la anlaşma yapılmıştı.

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