Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa'nın en iyilerinden

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

TÜRK'ÜN RENGİ TURKUAZA BÜRÜNDÜ

Yaz sezonunun başlamasıyla günün her saati kalabalık olan plaja ulaşabilmek için ziyaretçiler, 187 basamak iniyor. Plajın yer aldığı kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yer bulamayan ziyaretçiler de araçlarını yol kenarlarına bırakarak plaja ulaşıyor. Plaja inmek istemeyen tatilciler, denizin göz alıcı turkuaz rengini plajın üst kısımlarından fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sosyal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır