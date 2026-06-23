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Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa'nın en iyilerinden

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Göz alıcı turkuaz rengi, altın sarısı kumu ile görenleri hayran bırakan plaj, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösteriliyor.

Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa'nın en iyilerinden

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa nın en iyilerinden 1

TÜRK'ÜN RENGİ TURKUAZA BÜRÜNDÜ

Yaz sezonunun başlamasıyla günün her saati kalabalık olan plaja ulaşabilmek için ziyaretçiler, 187 basamak iniyor. Plajın yer aldığı kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yer bulamayan ziyaretçiler de araçlarını yol kenarlarına bırakarak plaja ulaşıyor. Plaja inmek istemeyen tatilciler, denizin göz alıcı turkuaz rengini plajın üst kısımlarından fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa nın en iyilerinden 2

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sosyal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.

Dağların yarıldığı yerde saklı cennet! Kumu altın, denizi Türk mavisi: Avrupa nın en iyilerinden 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm kaş Avrupa kanyon plaj deniz dağ
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