HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 15:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri ilk kez görüntülendi.

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilen Rus barış gücü birlikleri ilk kez görüntülendi. Rus Gazeteci Oleg Panfilov, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri’nin fotoğrafını paylaştı.Ermenistan'a 20 Il-76 askeri kargo uçağıyla inen Rus birlikleri, konvoylarla 250 kilometreden fazla yol kat edip Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattına ulaşıyor.

1960 ASKER GÖREV ALACAK

Anlaşmaya göre Azerbaycan 44 günlük savaşta geri aldığı bölgeleri elinde tutacak ve Nahçıvan ile Azerbaycan arasında, Ermenistan'dan geçecek bir irtibat yolu açılacak. Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki irtibat yolunda kontrol Rus federal güvenlik güçlerinde olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiğini duyurmuştu.

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktıKapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Rus Sputnik V aşısı yüzde 92 etkinlik gösterdi
Rus Sputnik V aşısı yüzde 92 etkinlik gösterdi
İngiliz basını: Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye
'Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye'
Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı
Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?
Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!
Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.