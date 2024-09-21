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Daha günler önce nasıl ölümden döndüğünü anlatmıştı... Metin Arolat'ın son görüntüleri gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 10:08
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1995 yılında 'Dert Değil' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Arolat kısa sürede şöhreti yakalamıştı. Sahne hayatının yanı sıra yönetmenlik de yapan Arolat'ın ani ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Metin Arolat'ın Armağan Çağlayan'a konuk olduğu son görüntüleri de sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arolat'ın günler önce ölümden döndüğü hikayesini anlatmasını da dikkat çekti.

Daha günler önce nasıl ölümden döndüğünü anlatmıştı... Metin Arolat'ın son görüntüleri gündemde

Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Metin Arolat'ın günler önce Armağan Çağlayan'ın programına konuk olduğu görüntüler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Arolat'ın programda ölümden döndüğü bir hikayesini anlatması da dikkat çekti. Arolat o programda, Çeşme'de bir arkadaşının evinde kaldığı esnada yediği büyük bir et parçası yüzünden boğulma tehlikesi yaşadığı anları paylaşmış.

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'YÜZLEŞME GİBİ BİR AN'

Ünlü ismin 'Hayat bu kadar. Annem o dönem yaşıyordu. Annem şimdi ikinci evladını kaybedecek çok üzülecek. Üstüm başımda ne var? Burada mı ölecekmişim? Gerçekten böyle yüzleşme gibi bir an.' sözleri ise yeniden gündem oldu.

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Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan Metin Arolat, performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylerken bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, kurtarılamadı.

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Metin Arolat'ın iki gün önce katıldığı programda "Hayatta en çok mutlu olduğum yer sahne. Çocukluğumda yaşayan bir insanım" tabirleri ortaya çıktı.

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Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia! 'Yine yapıyormuş, kalbi kaldırmadı' Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia! 'Yine yapıyormuş, kalbi kaldırmadı'
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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Armağan Çağlayan
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