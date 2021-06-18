Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Daha önce bu şekilde satranç oynamamışsınızdır! Saklanan kaleyi görebiliyor musunuz?

Daha önce bu şekilde satranç oynamamışsınızdır! Saklanan kaleyi görebiliyor musunuz?

18.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satranç, günümüzde bir spor dalı olarak kabul edilen ve iki kişi arasında tahta bir düzenek üzerinde oynanan bir masa oyunudur. Ancak bugün sizlerle satranç değil, tahtası üzerinden hazırlanan bir bulmaca oyunu oynayacağız.

Daha önce bu şekilde satranç oynamamışsınızdır! Saklanan kaleyi görebiliyor musunuz?

Satranç tahtası, 8X8’lik karelik bir alan üzerinde 32 adet taşla oynanır. Bu 64 karenin yarısı siyah, yarısı ise beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alır, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Bulmacamızda ise satranç taşlarından oluşan bir görsel bulunuyor. Sizden görselde saklanan bir kaleyi bulmanızı rica ediyoruz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz taşı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap2

18. yüzyılda herkesi dize getiren ilk satranç makinesi! Yabancı kaynaklarda The Turk adıyla geçiyor18. yüzyılda herkesi dize getiren ilk satranç makinesi! Yabancı kaynaklarda The Turk adıyla geçiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Tarihteki en acımasız Viking! ‘Kemiksiz’ lakabıyla anılıyorduTarihteki en acımasız Viking! ‘Kemiksiz’ lakabıyla anılıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf rekor! Dünyanın en büyük sakız balonunu yaptı

Tuhaf rekor! Dünyanın en büyük sakız balonunu yaptı

Bu yaz vizyona girecek! Fragmanı merak uyandırdı

Bu yaz vizyona girecek! Fragmanı merak uyandırdı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.