Daha önce bu şekilde satranç oynamamışsınızdır! Saklanan kaleyi görebiliyor musunuz?

Satranç tahtası, 8X8’lik karelik bir alan üzerinde 32 adet taşla oynanır. Bu 64 karenin yarısı siyah, yarısı ise beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alır, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Bulmacamızda ise satranç taşlarından oluşan bir görsel bulunuyor. Sizden görselde saklanan bir kaleyi bulmanızı rica ediyoruz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz taşı daha kısa sürede görebilirsiniz.



