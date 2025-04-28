Kimi insanlar bazı hayvanlardan, nesnelerden ya da herhangi bir durumdan rahatsızlık duyabilir ve bu rahatsızlık karşısında paniğe kapılabilir. Psikoloji alanında fobi olarak ifade edilen bu durum yüksek boyutlara ulaştığında kişiyi sosyal hayatından da soyutlayacak hale getirebilir. Bazıları açık bazıları kapalı alanlarda bazıları ise yüksek yerlerden korkar ve bu durum onların daha da endişeye düşmesine neden olabilir. Bilinen fobiler dışında hiç duyulmayan fobilerde vardır.

Daha önce hiç duymadığınız 7 sıra dışı fobi hangileridir?

İnsanların nesne, canlı, olay gibi bazı durumlar karşısında kaygıya kapılması fobi olarak bilinmektedir. Fobi, psikolojik kökenli bir durum olarak tanımlanır. Kendini panik atak ile belli eden bu durum karşısında insanlar hiç zararı dokunmayacak bir şeyden ölesiye korkabilir ve hatta baygınlık geçirebilir.

Günümüzde yüksekten korkma, kapalı bir alanda duramama, uçağa binememe, karanlıktan ürkme gibi birçok farklı fobi türü bulunmaktadır. Bu bilinen fobiler dışında insanların duyunca sıra dışı olarak nitelendireceği birbirinden ilginç fobi türleri de vardır. Bu bağlamda daha önce hiç duymadığınız 7 sıra dışı fobi şunlardır:

1. Giysi Fobisi

Giysi fobisi adından da belli olacağı üzere bazı insanların özellikle dar kalıp giysilerden korkması durumudur. Dar kalıp olarak üretilmiş giysiler insan vücudunu tamamen sardığından kişi bu durumda kendini sıkıştırılmış hissedebilmekte ve kurtulamama hissini yaşayabilmektedir. Bu fobiye sahip olan kişilerde hızlı kalp atışı, göğüste sıkışma gibi belirtiler görülebilmektedir.

2. Yinelenen Delik Desenleri Fobisi

Kendini tekrar eden deliklerden oluşan bazı nesneler kimi insanı irrite edebilmektedir. İğrenme duygusunu da ön plana çıkaran bu fobi tribofobi olarak isimlendirilmektedir.

3. Muz Fobisi

Muz sağlıklı ve vitamin yönünden zengin olan meyve çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. Pek çok insan muza karşı bir korku hissi nasıl oluşur diye düşünebilir. Ancak kimi kişiler muz gördüklerinde korkmakta ve muzun bulunduğu herhangi bir ortamda duramamaktadır. Ayrıca çok fazla olgun hale gelmiş muzlar biraz cıvıklaştığından sümüklü böceğe de benzetilmektedir.

4. Fıstık Ezmesi Fobisi

Pek çok insanın özellikle sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiği besinlerden biri fıstık ezmesidir. Bazı bireylerin fıstık ezmesine karşı ciddi bir fobisi vardır. Bunun nedeni bu besini yerken damağa yapışma durumunun yaşanmasıdır. Damağa yapışacağından çok korkan kişiler fıstık ezmesini tüketmeyi tercih etmemektedir.

5. Fobilerden Korkma Fobisi

Daha önce hiç duymadığınız bir başka sıra dışı fobi ise fobilerden korkma fobisidir. Başka fobilere karşı endişe duyan bu kişilerde panik atak, yoğun stres ve nefes alamama gibi semptomlar ile karşılaşılabilinmektedir.

6. Göbek Deliği Fobisi

Bazı insanlar kendi göbek delikleri başta olmak üzere başkalarının da göbek deliklerine bakamayacak kadar korkabilmektedir. Korkmanın yanı sıra mide bulantısı gibi durumların da yaşandığı bu fobi, psikoloji de omfalofobi ismiyle bilinmektedir.

7. Tuvalet Fobisi

Kimi insanlar tuvalete girdiğinde başkalarının onları gözetlediği düşüncesine kapılabilmektedir. Öyle ki bu korku iyice çoğaldığında kişiler tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için tuvalete dahi gitmeyebilmektedir.