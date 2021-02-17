Dahileri bile zorlayacak zeka sorusu! Ne kadar sürede çözebildiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel becerileri ve zekayı geliştirmek için en etkili yollardan biridir. Eğer beyinsel olarak yorgunluk hissediyorsanız ve düşünme konusunda zorluk yaşadığınız anlar oluyorsa bulmacalar ve bilmeceler sorunun kökünden çözülmesine yardımcı eder. Beyniniz üzerinde çok fazla çalışmak ilk başta zor görünebilir ancak hayatın ilerleyen dönemlerinde elde edeceğiniz faydalar ise tüm çabaya değecek. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Soru: Küçük çocuk bir odada mahsur kaldı. Odada bir masa, bir sandalye, 2 kapı ve tavanda küçük bir delik (6 inç çapında) var. İlk kapının arkasında birkaç gündür yemek yemeyen son derece aç bir aslan var. İkinci kapının arkasında güneş ışığını büyüten cam bir tünel var ve o kadar yüksek bir sıcaklık yaratıyor ki kapıyı açmak bile küçük çocuğu öldürebilir. Peki küçük çocuk odadan nasıl kaçacak?

CEVAP AŞAĞIDA

Küçük çocuğun gece olana kadar odada beklemesi gerekir. Havanın karardığını ise tavanda bulunan cam delikten görebilir. Gece olduktan sonra ise güneş ışığı büyüteci olan kapıdan çıkarak kaçabilir.



