Daisy Lowe festivalde aşka geldi! Herkesin içinde...

Daisy Lowe, sevgilisi Jordan Saul ile İngiltere’nin Kent bölgesinde gerçekleşen bir festivale katıldı. Rock grubu Bush'un solisti Gavin Rossdale'in manken kızı Daisy Lowe, geçtiğimiz aylarda emlakçı Jordan Saul ile aşk yaşamaya başladı.

Festivalin gözde çifti olan ikili, Instagram hesaplarından bol bol paylaşım yaptı. 32 yaşındaki model derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih ederken, kombinini deri motorcu ceketiyle tamamladı.

Daisy Lowe, sevgilisi Jordan Saul ile yemek yerken birden aşka geldi. Sevgilisinin kucağına oturan model, o anları Instagram hesabından paylaştı.



