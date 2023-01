Dakota Johnson'dan Armie Hammer'a fantezi göndermesi!

Dakota Johnson, adı “cinsel taciz ve yamyamlık fantezisi” iddialarıyla yan yana gelen Armie Hammer’a yaptığı göndermeyle dikkat çekti. 'Sundance’e katılan oyuncu, İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'ya ödül vermek için sahneye çıktı ve yaptığı şakayla olay oldu.

Dakota Johnson, yönetmenin 'Call Me By Your Name' projesine övgüler yağdırırken, filmin oyuncusu Armie Hammer’a da göndermede bulundu.

Johnson, “Call Me By Your Name'de rol alamadım. Talihsiz bir durumdu. Luca benden ‘şeftali’ rolünü oynamamı istedi ama takvimimiz uymadı. İyi ki öyle olmuş... Yoksa Armie Hammer’ın yemeye çalıştığı bir başka kadın olurdum!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, sözlerine, "Yamyamlığın bu kadar popüler olabileceğini kim bilebilirdi?" diyerek, devam etti.