MAGAZİN

Dakota Johnson: O sahnelerden sonra terapi gördüm

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

ABD’li oyuncu Dakota Johnson, son filmi Suspiria'yla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu

Dakota Johnson: O sahnelerden sonra terapi gördüm

Bir balerini canladırdığı filmin kendisini çok zorladığını belirten Dakota Johnson, çekimlerin ardından psikolojik terapi gördüğünü açıkladı.

Korku-gerilim türündeki film için terk edilmiş bir dağ otelinde çekim yaptıklarını ifade eden 28 yaşındaki Johnson şunları söyledi:

ÇEKİMLER BENİ MAHVETTİ

“Hava dondurucu şekilde soğuktu. Otelin her yerinden elektrik kabloları sarkıyordu ve herkes birbirine şok dalgaları veriyordu. Çekimler beni mahvetti.

Johnson daha önce rol aldığı Grinin Elli Tonu ve devam filmleri için de psikolojik destek aldığını söylemişti.

Coldplay’in solisti Chris Martin’le birlikte olan oyuncu, serideki erotik sahnelerin çekimlerinin üzerinde baskı yarattığını ifade etmişti.

Dakota Johnson, dünyaca ünlü oyun-cular Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızı. 12 yaşındayken çocuk model olarak çalışmaya başlayan Johnson, yıllar süren dans eğitiminden sonra ebeveynleri gibi oyuncu olmaya karar verdi.

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