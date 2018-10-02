Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ABD’li oyuncu Dakota Johnson, New York’taki Central Park’ta düzenlenen Global Citizen Festival’de sahneye çıktı.

Shawn Mendes ve Cardi B’nin müzik performansının arasında sahneye çıkıp konuşma yapan 28 yaşındaki oyuncu, konuşmaktan ziyade dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

Johnson, “Söylemek zorunda olduğunuz şeyi önemsiyorum ve size yardım etmek istiyorum. Tüm dünyadaki kadınlar ve genç kızlar, hikayenizi anlatın” dedi.

“İşte bu benim numaram; 212-653-8806” diyen Johnson, “Sizden beni aramanızı istiyorum ve bana sesli mesajla hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Acı çeken bir kadın ya da genç kız olarak neler yaşadığınızı anlatmanızı istiyorum” şeklinde çağrı yaptı.

Çeviri grubunun olduğunu da söyleyen ünlü oyuncu, Global Citizen ile birlikte çalışarak hikayeleri bir araya getireceklerini söyledi.

Johnson’ın paylaştığı telefon numarasında, kendi sesiyle doğrudan sesli mesaja yönlendirme var. Bu numaranın, ünlü oyuncunun her zaman kullandığı kişisel numarası olup olmadığı ise bilinmiyor.

Global Citizen; dünya liderlerini, ünlüleri, aktivistleri ve sanatçıları eğitimden çevre sorunlarına kadar pek çok sosyal mesele hakkında konuşma yapmak üzere bir araya getiren bir festival.

