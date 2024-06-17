Tüm dünyayı endişelendiren sözler! "3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak!" dedi, felaket diye tanımladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin dünyadaki jeopolitik dengelere olan etkilerini değerlendirdiği açıklamasında üç ya da dört aydan kısa bir süre içinde dünyayı ciddi bir çatışmanın beklediğini belirtti.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDAN SÖZ EDEMEM AMA..."

Sırp lider, İsviçre'de yayımlanan haftalık dergi "Die Weltwoche"ye 12 Haziran'da verdiği röportajda dünya savaşının çıkma ihtimali üzere sorulan soruya, "Üçüncü dünya savaşından söz edemem ama büyük bir çatışmadan söz ediyorum. Ne kadar uzaktayız? Bundan çok uzakta olmadığımıza inanıyorum. Üç ya da dört aydan fazla değil ve bunun daha önce gerçekleşmesi tehlikesi de var" diyerek cevap verdi.

"GERÇEK BİR FELAKET GÖRECEĞİZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun "her geçen gün daha da kötüye" gittiğini belirten Vucic, "Ünlü tarihçi Alan JP Taylor'ın sözleriyle: 'Tren istasyondan ayrıldı ve kimse onu durduramaz.' Ve görünen de bu. Büyük güçler bir şey yapmazsa Ukrayna'da olup bitenlerin acı sonunu göreceğiz. Kısa bir süre sonra eminim ki gerçek bir felaket göreceğiz" ifadelerini de kullandı.

RUSYA İLE BATI ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlatmıştı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkente doğru ilerlemesini engelledikten sonra, çatışmaların çoğu güneye ve doğuya odaklanmış ve Rusya, doğu ve güneydeki bölgeleri işgal etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kremlin ile Batı arasındaki gerilimler artarak devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2022'den itibaren Rus güçlerinin işgali altında bulunan dört bölgeden askerlerini çekmeye başlaması ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi halinde Ukrayna'da "derhal" ateşkes emri vereceği ve müzakerelere başlayacağı sözünü verdi.







