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Sevgilisi ilişki teklifini reddedince sinir krizi geçirdi! İşte istenilen hapis cezası

17.06.2024 10:35
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Zonguldak'ta okuyan üniversite öğrencil M.A. sevgilisi A.A.'ya ilişki teklifinde bulundu. A.A. kabul etmeyince M.A. sinir krizi geçirerek hakaretler etti ve sevgilisini darp etti. A.A. rapor alarak karakola şikayette bulundu. M.A.'ya uzaklaştırma verilirken 3 yıla kadar da hapsi istendi.

Sevgilisi ilişki teklifini reddedince sinir krizi geçirdi! İşte istenilen hapis cezası

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri M.A. (25) ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlenip eve gittikten sonra iddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A., hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 2 yıla ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, M.A.’nın, sinir krizi geçirdiğini söylediği A.A.’yı darbetmediğini, sadece kollarından tuttuğu söylediği savunmasına yer verildi.

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İLİŞKİ TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLİNCE SİNİRLENDİ

Olay, geçen yıl 30 Nisan’da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı.

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RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisini tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını belirten A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.

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"SENİN KİMLERİN ALTINA YATTIĞINI BİLİYORUM"

Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak M.A. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edilen A.A.’ya, cinsel ilişki teklif ettikten sonra ret cevabı alan M.A.’nın ‘Senin kimlerin altına yattığını biliyorum. Neler yaptığını biliyorum. Ne mal olduğunu biliyorum’ sözlerine yer verildi, A.A.’nın sinir krizi geçirdiğini ve sakinleştirmek için kollarından tuttuğu, hakaret etmediği savunması da iddianamede yer alan M.A.’nın beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

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‘3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ’

Suçsuz olduğunu savunan M.A. hakkında, A.A.’nın adli tıp raporu ile tanık ifadelerinin iddiayı doğrular nitelikte olması nedeniyle ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla ve ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İddianame Zonguldak 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilerek M.A. hakkında dava açıldı. M.A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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