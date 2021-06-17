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  4. Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filmi için tüm hazırlıklarını tamamladı

Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filmi için tüm hazırlıklarını tamamladı

17.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dakota Johnson ve Sean Penn, Christy Hall'un ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimini yaşayacağı Daddio filminin başrollerini paylaşacak.

Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filmi için tüm hazırlıklarını tamamladı

Grinin Elli Tonu filmiyle ünlenen Dakota Johson ve Oscar’lı aktör Sean Penn yeni projeleri için kamera karşısına çekecek. Senaryosu Christy Hall tarafından kaleme alınan Daddio filminde Hall, ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayacak.

Daddio'da, Dakota Johnson, New York'a vardıktan sonra bir taksiye atlayan genç bir kadını oynayacak. Sean Penn ise yolcusu ile aşk, kayıplar, seks ve ilişkilerdeki güç dinamikleri gibi hassas konularla ilgili eğlenceli, şakacı bir sohbet başlatan sürücüyü canlandıracak.

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