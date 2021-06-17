Dakota Johnson ve Sean Penn, Daddio filmi için tüm hazırlıklarını tamamladı

Grinin Elli Tonu filmiyle ünlenen Dakota Johson ve Oscar’lı aktör Sean Penn yeni projeleri için kamera karşısına çekecek. Senaryosu Christy Hall tarafından kaleme alınan Daddio filminde Hall, ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayacak.

Daddio'da, Dakota Johnson, New York'a vardıktan sonra bir taksiye atlayan genç bir kadını oynayacak. Sean Penn ise yolcusu ile aşk, kayıplar, seks ve ilişkilerdeki güç dinamikleri gibi hassas konularla ilgili eğlenceli, şakacı bir sohbet başlatan sürücüyü canlandıracak.



