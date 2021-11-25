Damak çatlatan bir lezzet! Patlıcan ve eti bir araya getiren meşhur zade kebabı

Zade kebabı, patlıcan ve eti buluşturan ve güveçlerde porsiyonluk pişirilen bir kebap. Bu açıdan tam da misafir ağırlamaya uygun bir kebap alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük güveç kaplarında ve fırında pişirilen zade kebabı, üzerine eklenen erimiş kaşar peyniriyle de lezzetine lezzet katıyor. İşte yiyenin bir daha yemek isteyeceği, hatta tarifini almadan peşinizi bırakmayacağı zade kebabı tarifi...
MALZEMELER
300 gram kuşbaşı et
2 su bardağı sıcak su
1 adet soğan
1-2 diş sarımsak
2 adet biber
4 adet patlıcan
2 adet domates
2 adet patates
Sıvı yağ
1 kaşık domates salçası
Karabiber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Eti tencereye alarak suyunu çekene kadar kavurun. Kendi suyunu çeken etin üzerine bir miktar sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edin. Sıcak suyu çekince sıvı yağı da ekleyin.
Soğan ve sarımsağı doğrayarak etin üzerine ilave edip pişirin.
Salçayı da ekleyerek kavurmaya devam edin. Domatesleri rendeleyerek üzerine ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Patatesleri küp şeklinde kesip kızartın ve tenceredeki etin üzerine ekleyin.
Tuz ve karabiberi de ekleyerek altını kapatın.
Etli harcı kenarda dinlenmeye alın.
Diğer tarafta patlıcanları uzunlamasına dilimleyip acısını çıkarması için tuzlu suda bekletin ve süzün. Kuruladığınız patlıcan dilimlerinin her iki yüzünü de kızartın ve fazla yağını çekmesi için havlu peçete üzerinde bekletin.
Kızarttığınız patlıcanları güveç kaplarının içerisine uçları dışarıda kalacak şekilde çapraz olarak dizin.
Dizdiğiniz patlıcanların üzerine az miktarda tuz serpin. Etli harcı patlıcanların üzerine ilave edin ve patlıcanların dışarıda kalan kısımlarını üzerini kapatacak şekilde içe katlayın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin.
Kaşar peyniri kızardığında fırından çıkarın.
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