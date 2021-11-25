Damak çatlatan bir lezzet! Patlıcan ve eti bir araya getiren meşhur zade kebabı

Zade kebabı, patlıcan ve eti buluşturan ve güveçlerde porsiyonluk pişirilen bir kebap. Bu açıdan tam da misafir ağırlamaya uygun bir kebap alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük güveç kaplarında ve fırında pişirilen zade kebabı, üzerine eklenen erimiş kaşar peyniriyle de lezzetine lezzet katıyor. İşte yiyenin bir daha yemek isteyeceği, hatta tarifini almadan peşinizi bırakmayacağı zade kebabı tarifi...

ZADE KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

300 gram kuşbaşı et

2 su bardağı sıcak su

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

2 adet biber

4 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet patates

Sıvı yağ

1 kaşık domates salçası

Karabiber

Tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI