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Damat adayı George Khotivari'nin ölüm nedeni şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 10:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Evlilik programlarıyla adını duyuran Gürcistanlı damat adayı George Khotivari'nin, kanserden değil AIDS'den öldüğü ortaya çıktı.

Damat adayı George Khotivari'nin ölüm nedeni şoke etti!

AIDS’den öldüğünü Khotivari’nin yakın arkadaşları, ses sanatçısı Onur Akay’a açıkladı. Khotivari, önce 2012 yılında bir evlendirme programına katılmış, daha sonra ise farklı kanallardaki evlendirme programlarında da boy göstererek kendisine eş aramıştı. En son Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın birlikte sundukları, ‘Evleneceksen Gel’ adlı evlilik programının damat adaylarından olan Khotivari’nin, o program sonrası basında porno filmlerde oynadığı ortaya çıkmıştı.

Khotivari’nin Fethiye’de yaşayan travesti arkadaşı Eylem Yalaz, Onur Akay’a şu açıklamaları yaptı:

“Sol kulağının arkasında lezyon oluştu ve ben de acile gidelim dedim. Fethiye’de önce özel bir hastaneye sonra devlet hastanesine gittik ve kan verdi. Kan tahlilleri sonucu her iki hastanede geçtiğimiz Haziran ayında, George Khotivari’nin AIDS olduğunu söyledi. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Türk vatandaşı değildi ve ilaçları çok pahalıydı. 6.200 TL masraf yaptım. Otabana çıkıp intihar etmek istedi ve ben kurtardım. Vücudunda döküntüler vardı ve 30 kiloya düşmüştü. 42 derece ateşle ambulansla hastaneye kaldırdım. Daha sonra annesinin yanına Eskişehir’e gönderdik ama ailesi ilgilenmiyordu.”

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KORKUTAN AÇIKLAMALAR!
Bodrum Türkbükü’nde çekilen +18’lik filmde rol aldığı iddia edilen George Khotivari’nin, ‘Madam Marika’ karakteriyle şov yapan 52 yaşındaki Nedim Uzun’la da yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Uzun, Onur Akay’a korkutan açıklamalar yaptı.

İşte Uzun’un o açıklamaları:

“Kendisi ile hem Gürcistan’a, hem de Fethiye’ye gittim. Gürcistan’da bir zenci bayan garson vardı ve Gürcistan vatandaşı olmak istiyordu. George Khotivari onunla evlendi. Kızın sesi güzeldi ve onu sahneye çıkarıp para kazanmak istiyordu. Bodrum Türkbükü’nde çekilen bir porno film falan yoktu. Fethiye’de bir hayat kadınını alkolle sarhoş edip, amatör bir çekim yaptılar. Khotivari, daha sonra o kadına şantaj yaptı. Senin görüntülerini çocuklarına gösteririm diyerek para istedi. Sonra reklam için o görüntüleri basına verdi ve porno filmde oynadığını açıkladı. Sürekli ünlü olmak istiyordu. Fethiye’de ise önüne gelenle birlikte oldu, Fethiye’de AIDS patlaması yaşanabilir. Fethiye’de bulunan popüler bir kulüpte, İngiltere’den gelerek şov yapan eşcinsellerle de birlikte oluyordu.” Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybettiği öğrenilen Khotivari, Gürcistan’da toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
George Khotivar izdivaç

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne olursan gel diyen mevlananın projesini mi hayata geçirdi hükümet. herkes istediği gibi geliyor ülkeme.
Ulan gorgi gider ayak milletede bulaştırdın, öyle her önüne geleni kılıçtan geçirmek istersen olacağı bu, sana üzülmedim de sebep olduklarına yazık
Cesedini yakın gitsin toprağı kirletmeyin
su testisi..
Aaa bildim bunu :/ ben şok ben deadinggg. Yazık olmus
Adam gürcistandan ülkemize jigolalık yapmak, yani geçinmek için gelmiş, bununla yatan kokoşlar düşünsün. yakında kokuları çıkar!!!!!
Ünlü olmuş da "taşıyamayınca" ne fayda. Hayatına mal olmuş işte. Genç yaşta toprak oldu. Yazık
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