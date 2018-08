Damien Comolli: Transfer piyasasındaki fırsatlardan yararlanacağız!

“Genç, değerli ve karakterli oyuncuları Fenerbahçe’ye getiriyoruz”

Genç, değerli ve karakterli futbolcuları kulübümüze kazandırdıklarını da dile getiren Sportif Direktör Comolli, “Asla bir transfer dönemi, bir diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımız, seçim kampanyasında da belirttiği gibi, takımı gençleştirip transfer yapacaktı ama -en önemlisi- sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı ki gördüğünüz gibi Fenerbahçe’ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem iyi karaktere sahip oyuncular” şeklinde konuştu.

“Transfer piyasasındaki bazı fırsatlardan faydalanacağız”

Son olarak Fenerbahçe'nin yürüttüğü transfer politikası hakkında açıklama yapan Damien Comolli, “Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani’ni basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarımız birkaç hareket daha görecek” diyerek sözlerini noktaladı.