MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

27.09.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Damla Altun ve Uğur Şengül'ün ayrılık haberi sonrası, ''Damla Altun kimdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Damla Altun kimdir, aslen nerelidir? İşte yanıtlar...

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çift olarak paylaştıkları sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Damla Altun ve Uğur Şengül çiftinin ayrıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift, ayrılıklarını Instagram hesaplarından duyurdu. Ayrılık haberi sonrası, internet üzerinden ''Damla Altun kimdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Damla Altun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yanıtlar haberimizde...

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

DAMLA ALTUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Damla Altun, 25 Kasım 1992 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde tamamlayan Altun, hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. Instagram ve YouTube hesapları üzerinden kişisel bakım konularına dair pek çok içerik üreten Altun'un, Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Güzel fenomenin YouTube'da ise 700 bini aşkın abonesi mevcut.

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fenomen Damla Altun, Uğur Şengül ile ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Uğur Şengül ise Altun ile yollarını ayırdıkları şu şekilde ifade etti:

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

UĞUR ŞENGÜL KİMDİR?

Uğur Şengül, 1989 yılında doğdu. Aslen Siirtli olan fenomen, şöhrete kavuşmadan önce Adidas, Nike ve Mavi Jeans gibi kurumsal markaların mağazalarında mağaza müdürlüğü yapıyordu. Sonrasında, YouTube ve Instagram'a yönelen Şengül, kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Melisa Sözen ile Harun Tekin ayrıldı mı?Melisa Sözen ile Harun Tekin ayrıldı mı?
Anahtar Kelimeler:
youtube Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.