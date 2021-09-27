Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çift olarak paylaştıkları sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Damla Altun ve Uğur Şengül çiftinin ayrıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift, ayrılıklarını Instagram hesaplarından duyurdu. Ayrılık haberi sonrası, internet üzerinden ''Damla Altun kimdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Damla Altun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yanıtlar haberimizde...

DAMLA ALTUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Damla Altun, 25 Kasım 1992 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde tamamlayan Altun, hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. Instagram ve YouTube hesapları üzerinden kişisel bakım konularına dair pek çok içerik üreten Altun'un, Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Güzel fenomenin YouTube'da ise 700 bini aşkın abonesi mevcut.

Fenomen Damla Altun, Uğur Şengül ile ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:

Uğur Şengül ise Altun ile yollarını ayırdıkları şu şekilde ifade etti:

UĞUR ŞENGÜL KİMDİR?

Uğur Şengül, 1989 yılında doğdu. Aslen Siirtli olan fenomen, şöhrete kavuşmadan önce Adidas, Nike ve Mavi Jeans gibi kurumsal markaların mağazalarında mağaza müdürlüğü yapıyordu. Sonrasında, YouTube ve Instagram'a yönelen Şengül, kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.



