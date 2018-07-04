MAGAZİN

Damla Can'dan Survivor sonrası ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de hem All Star hem de gönüllüler takımında mücadele eden, Kıbrıs'taki finallere kadar gitmeyi başaran Damla Can, yarışma sonrası ilk paylaşımını yaptı

Damla Can'dan Survivor sonrası ilk paylaşım

Geçen hafta final yapan 'Survivor 2018'de şampiyon olamayan Damla Can, yarışma sonrası kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm" diyen Damla Can'ın Instagram paylaşımı şöyle:

"Vee bir sezon daha bitti..

İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım. Çok yorulduğum zamanlar oldu kötü anlar da yaşadım, ağladım, bazen kazandım bazen kaybettim, acı çekerek oyun oynadığım da oldu ama emin olun hiç bir zaman pes etmeyi düşünmedim! Önce kendime sonra size bir söz verdim bu yolun başında 'Her şeye inat benimle misiniz?' diye.

'ÜZGÜNÜM'

Anladım ki koşulsuz şartsız beni destekleyen kocaman bir ailem vardı arkamda size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç keşkelerim olmadı ben neysem her zaman o oldum, her oyuna ilk günkü heyecanımla, verdiğim sözlerle çıktım ama olmadı. Tabii ki de çok çok üzgünüm... Son 2 hafta kala sakatlanmam (her ne kadar bu durumu basite indirgeyen arkadaşlar da olsa!) beni bitirdi. Bu yüzden üzgünüm. Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm.

Ama yine de olsun hayat bir şekilde devam ediyor. Anladım ki Survivor'ın bana kattığı en güzel şey kuşkusuz çok güzel dostluklar ve sizlersiniz. DCFC iyi ki varsınız.

Sizi çok Seviyorum.

Tüm güzellikler sizlerin olsun."

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa ettiBergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti
Berna Laçin isyan etti: Asıl ben dava açacağımBerna Laçin isyan etti: Asıl ben dava açacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damla can Survivor

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Berna Laçin isyan etti: Asıl ben dava açacağım

Berna Laçin isyan etti: Asıl ben dava açacağım

Survivor 2018'in şampiyonu Adem'den teşekkür videosu

Survivor 2018'in şampiyonu Adem'den teşekkür videosu

Sony yanlışlıkla fragman yerine tüm filmi YouTube'a yükledi

Sony yanlışlıkla fragman yerine tüm filmi YouTube'a yükledi

Meryem Uzerli'den 'ev kadını' pozu

Meryem Uzerli'den 'ev kadını' pozu

Scarlett Johansson trans erkeği canlandıracak

Scarlett Johansson trans erkeği canlandıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.