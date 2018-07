Damla Can'dan Survivor sonrası ilk paylaşım

Geçen hafta final yapan 'Survivor 2018'de şampiyon olamayan Damla Can, yarışma sonrası kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm" diyen Damla Can'ın Instagram paylaşımı şöyle:

"Vee bir sezon daha bitti..

İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım. Çok yorulduğum zamanlar oldu kötü anlar da yaşadım, ağladım, bazen kazandım bazen kaybettim, acı çekerek oyun oynadığım da oldu ama emin olun hiç bir zaman pes etmeyi düşünmedim! Önce kendime sonra size bir söz verdim bu yolun başında 'Her şeye inat benimle misiniz?' diye.

'ÜZGÜNÜM'

Anladım ki koşulsuz şartsız beni destekleyen kocaman bir ailem vardı arkamda size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç keşkelerim olmadı ben neysem her zaman o oldum, her oyuna ilk günkü heyecanımla, verdiğim sözlerle çıktım ama olmadı. Tabii ki de çok çok üzgünüm... Son 2 hafta kala sakatlanmam (her ne kadar bu durumu basite indirgeyen arkadaşlar da olsa!) beni bitirdi. Bu yüzden üzgünüm. Verdiğim sözü tutamadığım için üzgünüm.

Ama yine de olsun hayat bir şekilde devam ediyor. Anladım ki Survivor'ın bana kattığı en güzel şey kuşkusuz çok güzel dostluklar ve sizlersiniz. DCFC iyi ki varsınız.

Sizi çok Seviyorum.

Tüm güzellikler sizlerin olsun."