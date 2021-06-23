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  4. Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

23.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Ersubaşı, "Eski eşiniz Mustafa Can Keser ile barıştınız mı?" sorusuna cevap verdi.

Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

Kendi markasını oluşturma aşamasında olduğunu söyleyen Ersubaşı, "Gıda takviyesi ve cilt bakım ürünleri çıkaracağım" dedi.

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Bir ara fazla kilolarıyla gündeme gelen Ersubaşı, "O eski halimden eser yok artık. Şu an 53 kiloyum. Biraz daha kilo verirsem daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği işletmeci Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tekrar bir araya geldikleri iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "Hayır, öyle bir durum yok" dedi.


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Damla Ersubaşı
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