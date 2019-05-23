Damla sakızlı muhallebili güllaç tarifi

12 adet güllaç
7,5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı gül suyu
Muhallebisi için;
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı Sana Klasik
1 adet damla sakızı
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
Üzeri için;
Pirinç antep fıstığı
Çilek
Bir tencerede süt, un, nişasta ve toz şekeri karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Kaynamaya başlayınca vanilyayı, damla sakızını ekleyin.
1 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika mikser ile çırparak soğutun.
Güllaç için bir tencerede sütü, şekeri ve vanilyayı karıştırın hafifçe ısıtın.
Gül suyunu ekleyin ve ocağın altını kapatın.
Hazırlayacağınız kabın içine güllaçları 4’e bölerek koyun. Üzerlerine sütlü karışımdan 1 kepçe gezdirin.
Bu şekilde 6 kat üst üste gelecek şekilde güllaçları yayın.
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