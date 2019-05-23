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Damla sakızlı muhallebili güllaç tarifi

Mynet Yemek Mynet Yemek
YAPSANA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Ramazan'ın olmazsa olmazı güllacı yapmadan 11 ayın sultanına veda etmek olmaz. Sıradan güllaç tariflerinin yanı sıra geleneksel tarife yeni bir soluk kazandırdık ve içine damla sakızı kattık. Denemek isteyenler için detaylı anlatıyoruz, buyursunlar...

Damla sakızlı muhallebili güllaç tarifi

Malzemeler:

12 adet güllaç
7,5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı gül suyu

Muhallebisi için;

5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı Sana Klasik
1 adet damla sakızı

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Üzeri için;
Pirinç antep fıstığı
Çilek

Yapılışı:

Bir tencerede süt, un, nişasta ve toz şekeri karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Kaynamaya başlayınca vanilyayı, damla sakızını ekleyin.
1 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika mikser ile çırparak soğutun.
Güllaç için bir tencerede sütü, şekeri ve vanilyayı karıştırın hafifçe ısıtın.
Gül suyunu ekleyin ve ocağın altını kapatın.
Hazırlayacağınız kabın içine güllaçları 4’e bölerek koyun. Üzerlerine sütlü karışımdan 1 kepçe gezdirin.
Bu şekilde 6 kat üst üste gelecek şekilde güllaçları yayın.

  1. katı ekledikten sonra muhallebiyi güllacın üzerine güzelce yaydırın ve bolca ceviz serpin.
    Geri kalan 6 güllacı da muhallebinin üzerine aynı şekilde yerleştirin.
    Üzerini streçleyerek buzdolabında 1 saat dinlendirin.
    Servis ederken üzerini pirinç antep fıstığı ve çilek ile süsleyin.
    Afiyet Olsun.

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