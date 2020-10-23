Dan Brown: Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul! Dünyaca ünlü yazar Dan Brown kimdir? Dan Brown kitapları nelerdir?

Kitapları tüm dünyada ilgiyle okunan dünyaca ünlü Amerikalı yazar Dan Brown D&R kitap fuarı kapsamında Instagram hesabından canlı olarak yayınlanan Okur Yazar Buluşmaları’na konuk oldu. Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide yazar, Altın Kitaplar Yayınevi’nden çıkan yeni çocuk kitabı "Hayvanlar Senfonisi" eseriyle ilgili konuştu. Ünlü yazar Dan Brown söyleşi esnasında basında daha önce hiç yer almayan çalışma odasını, kitaplığını ve eserlerindeki bazı figürleri muhafaza ettiği gizli dolabını da yayını izleyenlere gösterdi.
Romanlarında ağırlıklı olarak karanlık ve karmaşık konuları işlediğini ifade eden Dan Brown son kitabı olan bu çocuk kitabıyla o dünyadan uzaklaşıp daha saf bir dünyayı temsil eden çocukluğunun mutlu hatıralarını tekrar yaşama istediğini anlattı. Şimdi dünyaca ünlü yazar ile ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Peki, Dan Brown kaç yaşında? Dan Brown nereli? Dan Brown kaç kitabı var? İşte söyleşi ve ünlü yazarın hayatı ile ilgili tüm detaylar...
Kitabın çocuklar ve yetişkinler için çok şey barındırdığını anlatan ünlü yazar, "Ben 7 yaşında bir çocuk olsaydım nasıl bir kitap okumak isterdim diye düşünerek yazdım. Aynı zamanda biz yetişkinlerin bildiği ama unuttuğu bazı bilgileri kitabın içerisine yerleştirdim. Her hayvanın kendisine has bir özelliği vardır tıpkı insanlarda olduğu gibi şeklimiz, rengimiz ne olursa olsun hepimiz birlikte bir müzik oluşturuyoruz. Müziğin evrensel dili sayesinde dünyanın her yerinden kitabı okuyan çocuklar benzer duyguları hissedecektir." dedi.
Hayranlarının en sevdiği, kendisinin de en belirgin özelliği olan kitaplarındaki şifreli anlatım ile ilgili olarak bu anlatım tarzının "Hayvanlar Senfonisi"nde de devam ettiğini belirtti. Dan Brown "Ben çocukken yılbaşında Noel hediyeme bile belli kodlar ve şifrelerin yardımıyla ulaşırdım. Bu bizim için çok eğlenceliydi ve bulmaca çözmenin insanoğlunun doğasında olduğunu düşündüğüm için her yaşta eğlenceli olacağını zannediyorum." dedi. İlhamını çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını belirten Dan Brown İstanbul ile ilgili de çok özel açıklamalar yaptı.
Seyahati çok sevdiğini söyleyen ve lokasyonun kendisi için önemli bir karakter olduğunu anlatan Brown, Ayasofya’yı gördüğünde oranın bir roman için inanılmaz bir karakter binası olduğunu anladığını söyledi. Ayasofya’nın kadim tarihi ve barındırdığı sırlarının çok etkileyici olduğunu aktaran Dan Brown, insanların en sevdiğini lokasyon neresi şeklindeki sorularına neredeyse her zaman “İstanbul” yanıtı verdiğini belirtti. “Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul” ifadesini kullanan Dan Brown Doğu ile Batı’yı birleştiren bir köprü olması, üç imparatorluğa ev sahipliği yapması ve Ayasofya gibi tarihi derinliği olması yönüyle İstanbul’un muhteşem bir şehir olduğunu düşündüğünü söyledi. Brown, İstanbul’un güzel yemekleriyle de kendisini daima büyülediğini belirtti.
22 Haziran 1964 doğumlu olan Dan Brown yaş olarak şu anda 56 yaşında. Amerikalı olan ünlü yazar, Amherst Koleji ve Philips Exeter Akademisi’nden mezun olduktan sonra bir müddet İngilizce öğretmenliği yaptı. Özellikle şifre çözmeye ve gizli hükümet örgütlerine ilgi duyması nedeniyle ilk romanı Dijital Kale’yi 1996 senesinde yazdı. Romanın yayınlanmasının ardından listelerde bir numaraya yükselen yazar, Başkanlık Ödülü kazanan bir matematik profesörü ile ilahiyat müzisyeni olan bir annenin oğlu.
Bilim ve din gibi paradoksal felsefelerin egemen olduğu bir ortamdan yetişen yazar, bu ilham ile Melekler ve Şeytanlar adlı çok satan kitabını yazdı. İkinci romanı olan İhanet Noktası kitabında ise politikada ahlak, gizli teknoloji ve güvenlik konularına yer verdi. Dan Brown kitapları arasında Kayıp Sembol ve Da Vinci Şifresi çok satan ve çok sayıda insan tarafından okunan kitaplar da bulunuyor. Özellikle Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar ve Cehennem kitaplarının filmleri de çekildi. Dan Brown eşi Blythe Brown ile 1997 yılında evlendi. Sanat tarihçi ve aynı zamanda ressam olan eşinin araştırmalarına yardım ettiği biliniyor.
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