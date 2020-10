Dan Brown: Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul! Dünyaca ünlü yazar Dan Brown kimdir? Dan Brown kitapları nelerdir?

DAN BROWN’DAN DİKKAT ÇEKİCİ İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kitabın çocuklar ve yetişkinler için çok şey barındırdığını anlatan ünlü yazar, "Ben 7 yaşında bir çocuk olsaydım nasıl bir kitap okumak isterdim diye düşünerek yazdım. Aynı zamanda biz yetişkinlerin bildiği ama unuttuğu bazı bilgileri kitabın içerisine yerleştirdim. Her hayvanın kendisine has bir özelliği vardır tıpkı insanlarda olduğu gibi şeklimiz, rengimiz ne olursa olsun hepimiz birlikte bir müzik oluşturuyoruz. Müziğin evrensel dili sayesinde dünyanın her yerinden kitabı okuyan çocuklar benzer duyguları hissedecektir." dedi.

Hayranlarının en sevdiği, kendisinin de en belirgin özelliği olan kitaplarındaki şifreli anlatım ile ilgili olarak bu anlatım tarzının "Hayvanlar Senfonisi"nde de devam ettiğini belirtti. Dan Brown "Ben çocukken yılbaşında Noel hediyeme bile belli kodlar ve şifrelerin yardımıyla ulaşırdım. Bu bizim için çok eğlenceliydi ve bulmaca çözmenin insanoğlunun doğasında olduğunu düşündüğüm için her yaşta eğlenceli olacağını zannediyorum." dedi. İlhamını çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını belirten Dan Brown İstanbul ile ilgili de çok özel açıklamalar yaptı.