Dan Brown: Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul! Dünyaca ünlü yazar Dan Brown kimdir? Dan Brown kitapları nelerdir?

Kitapları tüm dünyada ilgiyle okunan dünyaca ünlü Amerikalı yazar Dan Brown D&R kitap fuarı kapsamında Instagram hesabından canlı olarak yayınlanan Okur Yazar Buluşmaları’na konuk oldu. Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide yazar, Altın Kitaplar Yayınevi’nden çıkan yeni çocuk kitabı "Hayvanlar Senfonisi" eseriyle ilgili konuştu. Ünlü yazar Dan Brown söyleşi esnasında basında daha önce hiç yer almayan çalışma odasını, kitaplığını ve eserlerindeki bazı figürleri muhafaza ettiği gizli dolabını da yayını izleyenlere gösterdi. Romanlarında ağırlıklı olarak karanlık ve karmaşık konuları işlediğini ifade eden Dan Brown son kitabı olan bu çocuk kitabıyla o dünyadan uzaklaşıp daha saf bir dünyayı temsil eden çocukluğunun mutlu hatıralarını tekrar yaşama istediğini anlattı. Şimdi dünyaca ünlü yazar ile ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Peki, Dan Brown kaç yaşında? Dan Brown nereli? Dan Brown kaç kitabı var? İşte söyleşi ve ünlü yazarın hayatı ile ilgili tüm detaylar...

DAN BROWN’DAN DİKKAT ÇEKİCİ İSTANBUL AÇIKLAMASI Kitabın çocuklar ve yetişkinler için çok şey barındırdığını anlatan ünlü yazar, "Ben 7 yaşında bir çocuk olsaydım nasıl bir kitap okumak isterdim diye düşünerek yazdım. Aynı zamanda biz yetişkinlerin bildiği ama unuttuğu bazı bilgileri kitabın içerisine yerleştirdim. Her hayvanın kendisine has bir özelliği vardır tıpkı insanlarda olduğu gibi şeklimiz, rengimiz ne olursa olsun hepimiz birlikte bir müzik oluşturuyoruz. Müziğin evrensel dili sayesinde dünyanın her yerinden kitabı okuyan çocuklar benzer duyguları hissedecektir." dedi. Hayranlarının en sevdiği, kendisinin de en belirgin özelliği olan kitaplarındaki şifreli anlatım ile ilgili olarak bu anlatım tarzının "Hayvanlar Senfonisi"nde de devam ettiğini belirtti. Dan Brown "Ben çocukken yılbaşında Noel hediyeme bile belli kodlar ve şifrelerin yardımıyla ulaşırdım. Bu bizim için çok eğlenceliydi ve bulmaca çözmenin insanoğlunun doğasında olduğunu düşündüğüm için her yaşta eğlenceli olacağını zannediyorum." dedi. İlhamını çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını belirten Dan Brown İstanbul ile ilgili de çok özel açıklamalar yaptı.