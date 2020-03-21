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Daniel Craig: Çocuklarıma miras bırakmayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Canlandırdığı James Bond karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Daniel Craig, 125 milyon sterlin değerindeki servetini çocuklarına bırakmayacağını, başka planları olduğunu söyledi.

Daniel Craig: Çocuklarıma miras bırakmayacağım

Ölmek İçin Zaman Yok’ta (No Time to Die) beşinci ve son kez James Bond rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ancak corona virüs engeline takılan Daniel Craig kariyeri boyuncu biriktirdiği servetini çocuklarına bırakmayacağını söyledi.

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Saga Magazine'e konuşan 52 yaşındaki oyuncu "Gelecek kuşaklara yüksek miktarda para bırakmayı istemiyorum" dedi.

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Craig, "Bence miras tatsız bir şey. Benim felsefem bu paradan kurtulmak ya da ölmeden önce harcayıp bitirmek belki bir yerlere bağışlamak" diye konuştu.

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52 yaşındaki Craig'in eski eşi Fiona Loudon ile evliliğinden Ella adında bir kızı, şimdiki eşi Rachel Weisz'dan da bir kızı bulunuyor.

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3 Nisan 2020'de seyirciyle buluşması planlanan Daniel Craig'in başrolünde oynadığı Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) )vizyon tarihi corona virüs nedeniyle 25 Kasım 2020 olarak değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Craig, miras,

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