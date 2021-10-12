Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Daniel Craig’in başrolünü üstlendiği “No Time To Die” filmi gişe hasılatıyla yapımcısını tedirgin etti

Daniel Craig’in başrolünü üstlendiği “No Time To Die” filmi gişe hasılatıyla yapımcısını tedirgin etti

12.10.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daniel Craig’in son kez James Bond karakterini canlandırdığı No Time To Die, Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girmesinden kısa bir süre sonra dünya genelinde 313 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Daniel Craig’in başrolünü üstlendiği “No Time To Die” filmi gişe hasılatıyla yapımcısını tedirgin etti

Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstlendiği, Neal Purvis, Robert Wade ve Phoebe Waller-Bridge ile birlikte eş yazarlığını yaptığı ve Daniel Craig’in son kez James Bond karakterini canlandırdığı No Time to Die, pandemi döneminde üç kez ertelenmesinden sonra sonunda vizyona girdi.

Daniel Craig, James Bond karakteriyle vedalaştı! Gözyaşlarına hakim olamadıDaniel Craig, James Bond karakteriyle vedalaştı! Gözyaşlarına hakim olamadı

GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

İngiltere’de 30 Eylül tarihinde, ülkemizde ise 1 Ekim vizyona giren film, ABD’deki izleyicisiyle 8 Ekim’de buluştu. ABD’de vizyona giren film, vizyondaki ilk hafta sonunda 56 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. ABD’de vizyona girmesinden kısa bir süre sonra dünya genelinde ise 313 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Henüz Çin’de vizyona girmeyen filmin kendi bütçesini çıkartabilmesi için 800 milyon dolar hasılat etmesi bekleniyor.

No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik galaNo Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”
PARTNEREvlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"
'En İyi Film Ödülü’nü kazandı!'En İyi Film Ödülü’nü kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Aşağılanmak için para veriyorlar

Aşağılanmak için para veriyorlar

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.