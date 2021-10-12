Daniel Craig’in başrolünü üstlendiği “No Time To Die” filmi gişe hasılatıyla yapımcısını tedirgin etti

Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstlendiği, Neal Purvis, Robert Wade ve Phoebe Waller-Bridge ile birlikte eş yazarlığını yaptığı ve Daniel Craig’in son kez James Bond karakterini canlandırdığı No Time to Die, pandemi döneminde üç kez ertelenmesinden sonra sonunda vizyona girdi.

GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

İngiltere’de 30 Eylül tarihinde, ülkemizde ise 1 Ekim vizyona giren film, ABD’deki izleyicisiyle 8 Ekim’de buluştu. ABD’de vizyona giren film, vizyondaki ilk hafta sonunda 56 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. ABD’de vizyona girmesinden kısa bir süre sonra dünya genelinde ise 313 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Henüz Çin’de vizyona girmeyen filmin kendi bütçesini çıkartabilmesi için 800 milyon dolar hasılat etmesi bekleniyor.



