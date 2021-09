Daniel Craig, James Bond karakteriyle vedalaştı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Hayranlarının büyük bir merakla beklediği Ölmek İçin Zaman Yok filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Çekimleri tamamlanan filmin son sahnesinde Daniel Crag’ın duygusallaştığı gözlerden kaçmadı.

Apple TV'nin Being James Bond (James Bond Olmak) adlı belgeselinde Craig, 007 olarak Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ve Ölmek İçin Zaman Yok'tan oluşan 5 filmde geçirdiği zamana dair düşüncelerini dile getirdi.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Independent'in haberine göre, belgesel, Craig'in son sahnesini çektiğini ve ardından ekibe bir konuşma yaptığını gösteriyor. Aktör ekibe, “Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi” ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

Konuşma sırasında, ekip dikkatlice Craig'i dinleyip ardından bir alkış patlatırken, Craig gözle görülür şekilde ağlamaklı oldu ve hafifçe gözlerine dokundu.

Craig ilk olarak 2006 yapımı Casino Royale'de Bond rolüyle görülmüştü. Dolayısıyla, Ölmek İçin Zaman Yok, Craig'in aslen Ian Fleming'in yarattığı karakteri canlandırdığı 15 yıllık göreve son verecek.