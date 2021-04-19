No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber en derin yarayı sinema sektörü aldı. Filmlerin çekimleri ve vizyon tarihleri salgın nedeniyle defalarca kez ertelendi. Büyük bir heyecanla beklenen James Bond filminin ekibinin sinema dünyasını salgın uykusundan uyandırmak için oldukça ses getirecek bir gala organize etmeye hazırlandığı duyuruldu.
İngiltere'de 8 Ekim’de yapılması planlanan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) galası için 10 milyon sterlin ayrıldığı öğrenildi. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle defalarca ertelenen filmin gösterişli galası Londra'nın en iyi stadyumunda yapılabileceği iddia edildi.
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) şirketi ile Bond’un yapımcılarının anlaşmaya vardıkları ve pandemi sonrası dönemin en büyük prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlandıklandıkları öne sürüldü.
Salgını ağır geçiren İngiltere'de herkesin özlediği bu tür gösterişli film lansmanlarının geri dönüşünü işaret edecek etkinlik için, kaynaklara göre, film yetkilileri 10 milyon sterlinlik bütçe belirledi.Wembley'den başlayıp Londra'daki diğer büyük mekanları değerlendiren yapımcılar, ABD prömiyeri için de Los Angeles'taki Staples Center'ı gözlerine kestirdi.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre James Bond yapımcıları efsane haline gelen serinin 25’inci filmi için gösterişli bir kırmızı halı planlanıyor. Yapımcılar, yeni filmin Daniel Craig ile birlikte başrolleri paylaşan Ana de Armas’a kırmızı halıda yürüme şansı verilmemesinin büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyor. İddiaya göre en gösterişli Bond galası için salgın koşullarının iyileşmesi bekleniyor.
2015 yılında bir önceki James Bond filmi Spectre'nin çıkışı destansı bir partiyle kutlanmıştı. Film için British Museum’da Meksika temalı bir eğlence düzenlenmişti. Ancak bu yıl Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıracağı film için çok daha etkileyici bir gala planlanıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle beş kez ertelenen ve Nisan ayında vizyona girmesi beklenen film, Ekim ayına alınmıştı. Filmde Daniel Craig ve Ana de Armas’ın yanı sıra Tom Hiddleston, Richard Madden, Idris Elba, Luke Evans ve Regé-Jean Page gibi isimler rol alıyor.
1962'den beri hayatımızda olan ve "Ben Bond James Bond" cümlesiyle kendini takdim eden efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan No Time to Die filmi 163 dakika olacak. Bu süreyle No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak. Daha önce bu rekor, 148 dakika uzunluğundaki Spectre’a aitti.
İngiliz yapımı No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin 250 ila 300 milyon dolarlık bütçesi olduğu tahmin ediliyor.
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