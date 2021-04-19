No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber en derin yarayı sinema sektörü aldı. Filmlerin çekimleri ve vizyon tarihleri salgın nedeniyle defalarca kez ertelendi. Büyük bir heyecanla beklenen James Bond filminin ekibinin sinema dünyasını salgın uykusundan uyandırmak için oldukça ses getirecek bir gala organize etmeye hazırlandığı duyuruldu.

İngiltere'de 8 Ekim’de yapılması planlanan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) galası için 10 milyon sterlin ayrıldığı öğrenildi. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle defalarca ertelenen filmin gösterişli galası Londra'nın en iyi stadyumunda yapılabileceği iddia edildi.

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) şirketi ile Bond’un yapımcılarının anlaşmaya vardıkları ve pandemi sonrası dönemin en büyük prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlandıklandıkları öne sürüldü.

Salgını ağır geçiren İngiltere'de herkesin özlediği bu tür gösterişli film lansmanlarının geri dönüşünü işaret edecek etkinlik için, kaynaklara göre, film yetkilileri 10 milyon sterlinlik bütçe belirledi.Wembley'den başlayıp Londra'daki diğer büyük mekanları değerlendiren yapımcılar, ABD prömiyeri için de Los Angeles'taki Staples Center'ı gözlerine kestirdi.