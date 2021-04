No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

İngiltere'de 8 Ekim’de yapılması planlanan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) galası için 10 milyon sterlin ayrıldığı öğrenildi. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle defalarca ertelenen filmin gösterişli galası Londra'nın en iyi stadyumunda yapılabileceği iddia edildi.

1962'den beri hayatımızda olan ve "Ben Bond James Bond" cümlesiyle kendini takdim eden efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

TIME TO DIE KONUSU

Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan No Time to Die filmi 163 dakika olacak. Bu süreyle No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak. Daha önce bu rekor, 148 dakika uzunluğundaki Spectre’a aitti.

İngiliz yapımı No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin 250 ila 300 milyon dolarlık bütçesi olduğu tahmin ediliyor.