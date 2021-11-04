Daniel Craig, James Bond karakterini canlandırmasının en zor kısmını açıkladı

Daniel Craig, 15 yıldan fazla bir süre boyunca 007 James Bond karakterine hayat verdi. En uzun süre Bond rolünü üstlenen oyuncu unvanına sahip olan Craig, 2021 yılının Ekim ayında vizyona giren Ölmek İçin Zaman Yok (No Time No Die) filmi ile James Bond jübilesini yaptı. Film, gösterime girdiği hafta sonu hem yurt içinde hem de yurt dışında rekorlar kırarak sinemaya pandemiden kurtulmak için ihtiyaç duyduğu desteği sağladı.

JAMES BOND’UN EN ZOR KISMINI ANLATTI

Usta oyuncu Craig, 15 yıldan fazla bir süredir hayat verdiği James Bond filmlerinin çekimleri sırasında yönetmenlerin kendisini sık sık ağzını kapalı tutması konusunda uyardığını dile getirdi. Sevilen oyuncu, “Bu benim için çok zordu. Gülmeyi çok seviyorum. Bunu yapmama izin verselerdi sonuna kadar gülerdim. Ancak karakterim gereğince biraz daha ciddi olmam gerekiyordu” dedi.



