James Bond’un yeni filminde kadın olup olmayacağı tartışması sona erdi! Yapımcıdan cevap geldi

007 kod adıyla sinema sektörüne damga vuran James Bond karakteri âdeta bir efsaneye dönüştü. Ünlü oyuncu Daniel Craig ile ödeşleşen Bomd karakteri artık yeni bir oluşum içine girdi. Bir süredir devam eden “Yeni James Bond’u bir kadın oyuncu canlandırabilir mi?” tartışmasına 25’inci James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin yapımcısı Barbara Broccoli son noktayı koydu.Yapımcı, bir kadının, bu casusu canlandıramayacağını düşünüyor. Broccoli, beşinci ve son kez Bond’u oynayan Daniel Craig’in yerine geçen kişiyi ise 2022 yılında açıklayacağını söyledi.

PA haber ajansına konuşan Broccoli, 007’nin her zaman bir erkek karakter olacağına inandığını belirtti. Broccoli, “James Bond bir erkek karakterdir. Umarım kadınlarla, kadınlar için, kadınlar tarafından, kadınlarla ilgili daha çok film yapılır” diye konuştu.

“SONSUZA KADAR OYNAMASINI İSTİYORDUM”

Daniel Craig’in son filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un ardından rolü artık oynamayacağı gerçeğiyle yüzleşmediğini de itiraf eden Broccoli, “Aslında inkar ediyorum. Daniel’in sonsuza kadar devam etmesini çok istiyordum. Onun yerine geçecek kişiyi düşünmüyorum. Bu sene yeni isim üzerine tartışacağız. Karaktere 15 yıl boyunca her şeyini veren Daniel Craig'in görevini muhteşem şekilde yerine getirme başarısını kutlamak istiyoruz. Onu gerçekten kutlamanın zamanı geldi.” dedi.



