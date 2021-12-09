Danilo Zanna’nın avukatından boşanma süreciyle ilgili sert açıklama

MasterChef Türkiye’nin sevilen ismi Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Süreç boyunca taraflar farklı farklı haberlerle gündeme geldiler. Bunun üzerine Danilo Zanna’nın avukatı Altın Mimir, Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Evliliklerini bitirme kararı aldıkları belirtilen açıklamada Avukat Altın Mimir, 25 Kasım’da Danilo Zanna adına çekişmeli boşanma davası açtığını belirtti. Avukat Altın Mimir’in yaptığı açıklama şu şekilde:

"ALGI OPERASYONU YAPILMAKTADIR"

Danilo Zanna ile eşi Tuğçe DEMİRBİLEK ZANNA evliliklerini bitirme kararı almışlardır. Bu sebeple tarafımızca müvekkilimiz adına 25.11.2021 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararı olduğu halde müvekkil hakkında gerçek dışı, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haksız ve hukuka aykırı yayınlarla bir algı operasyonu yapılmaktadır. Söz konusu haberlerin tamamı doğrudan müvekkilimizin aile mahremiyeti başta olmak üzere, kişilik haklarına ve itibarına yönelik saldırı mahiyetindedir.

"EN ÖNEMLİ HUSUS ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ"

*Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki müvekkilimizin haklı nedenlerle hassasiyet beklediği ve gözünden sakındığı henüz çok küçük yaşta küçük bir evladı bulunmaktadır; taraflar arasında yaşanmakta olan işbu süreçte en önemli hususun küçük çocuğun psikolojisi ve küçüğün ruhunun ileride telafisi imkânsız zararlardan korunması olduğu unutulmamalıdır.

Tüm basın mensupları ile kamuoyundan tarafların bu sürecine, müşterek çocuğun varlığı da göz önüne alınarak, hassasiyet göstermesini, mahkeme kararına saygılı davranılmasını ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



