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Danla Bilic 500 bin TL'lik otomobil satın aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçen yıl bu zamanlar 23 yaşında üniversite öğrencisiydi... 1 yıl içinde 500 bin TL’lik araba aldı!

Danla Bilic 500 bin TL'lik otomobil satın aldı

Youtube fenomenlerinin kazançları sık sık gündeme geliyor. Son zamanlarda kazandıkları gelirlerle olay olan isimlerin başında Danla Bilic de var.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ece Çelik, şu sıralar milyonlarca kişiye yeni videosu ne zaman gelecek diye sorduran Danla Bilic ile ilgili ilginç bir detayı köşesinde paylaştı.

Danla Bilic geçen gün Instagram’da Range Rover jeep fotoğrafı paylaşıp üzerine keşke benim olsan’ yazarak bir story paylaştı. Bundan 2 dakika sonra arabanın anahtarının fotoğrafını paylaştı.

Yani geçen yıl bu zamanlar Yeditepe Üniversitesi’nde okuluna giden herkes gibi bir öğrenciyken 1 yıl içerisinde kendi markası olan ve trilyonlar kazanmış bir genç kadına dönüştü.

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