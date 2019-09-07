Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptığı Instagram paylaşımlarıyla tepkilerin odağında yer aldı.

Geçtiğimiz sene geçirdiği operasyonlarla birlikte fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic, Amerika'da bir genç kızın kilolarıyla dalga geçtiği iddia edilen videosuyla tepki çekti.

Söz konusu videoda, arkadaşlarıyla birlikte sokakta eğlendiği görülen Danla Bilic, "Bu arada arkamda Cardi B'nin kuzeni var." diyerek güldüğü görülüyor.

Danla Bilic'in Cardi B'ye gönderme yapmasının nedeni olarak, dünyaca ünlü rapçinin de geniş basenleriyle meşhur olması gösteriliyor.

Ayrıca videoda Danla Bilic'in videosunu çeken arkadaşlarının kadına zoom yaptığı da görülüyor.

KENDALL JENNER ŞİKAYET ETTİ

Danla Bilic ABD seyahatinde gittiği bir restoranda dünyaca ünlü star Kendall Jenner tarafından güvenliğe şikayet edildi.



Kendall Jenner kendisinin gizlice videosunu çeken Bilic'ten rahatsız olarak restoranın güvenlik görevlilerine şikayette bulundu.

"GÜLDÜĞÜM ŞEYİN HESABINI MI VERİYORUM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bilic şu sözlerle kendini savundu:



