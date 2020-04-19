Danla Bilic çirkin mesajları ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic sosyal medyadan kendisine gelen çirkin mesajları sonunda ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre; 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bir süredir Emre adlı bir erkekten cinsel içerikli mesajlar alıyordu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan Danla Bilic, bu mesajlara daha fazla dayanamadı.

Kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen kişiyi ifşa eden Bilic, "Emre çok ayıp değil mi aylardır?" diye sordu.

Bilic'e sapığı çirkin mesajlar atarak "tangalarını göstersene" yazdı. Bu çirkin mesajlar Bilic'in takipçilerinden tepki aldı.



