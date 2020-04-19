MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic çirkin mesajları ifşa etti

Danla Bilic çirkin mesajları ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen kişiyi ifşa etti. Bilic'e gelen çirkin mesajlar şoke etti.

Danla Bilic çirkin mesajları ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic sosyal medyadan kendisine gelen çirkin mesajları sonunda ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre; 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bir süredir Emre adlı bir erkekten cinsel içerikli mesajlar alıyordu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan Danla Bilic, bu mesajlara daha fazla dayanamadı.

danla bilic

Kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen kişiyi ifşa eden Bilic, "Emre çok ayıp değil mi aylardır?" diye sordu.

Bilic'e sapığı çirkin mesajlar atarak "tangalarını göstersene" yazdı. Bu çirkin mesajlar Bilic'in takipçilerinden tepki aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
Mutfaktan paylaşım yapan ünlüleri ti’ye aldıMutfaktan paylaşım yapan ünlüleri ti’ye aldı
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç, Danla Bilic ifşa,

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'

Kahreden paylaşım! 'Sen hep benimlesin'

Aylin Kontente ekmek yapanları ti'ye aldı

Mutfaktan paylaşım yapan ünlüleri ti’ye aldı

Tuba Büyüküstün evde sıkılanlara isyan etti

İsyan etti! 'Evi temizle sıkılmazsın'

Demet Akalın'dan Bakan Albayrak'a: Özel bankalar için de bir çalışma...

Bakan'dan bakın ne istedi! 'Özel bankalara kredi borcu olanlar...'

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

Seksi pozuyla destek oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.