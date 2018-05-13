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Danla Bilic'ten Merve Boluğur için olay sözler 'Elinde pos cihazıyla...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Youtuber Danla Bilic, cuma günü kanalında yayınladığı videoda oyuncu Merve Boluğur hakkında şaşkına çeviren bir olay anlattı.

Danla Bilic'ten Merve Boluğur için olay sözler 'Elinde pos cihazıyla...'

Geçen günlerde makyöz Serhat Şen, makyaj eğitimi düzenledi. Eğitimde Danla Bilic modellik yaptı. Davetliler arasında ruj markası çıkaran oyuncu Merve Boluğur da vardı.

"POS CİHAZIYLA GEZİYORDU"
Danla Bilic, kanalında isim vermeden oyuncu Merve Boluğur hakkında şaşırtan bir olayı anlattı. Bir markanın sponsor olduğu etkinlikte Merve Boluğur kendi markası olan rujlarını koliyle getirip davetlilere sattığını anlattı.

"YAPTIĞI BÜYÜK TERBİYESİZLİK"
Danla Bilic, oyuncu Merve Boluğur'un elinde pos cihazıyla davetlilere kendi ruj markasını sattığını gördüğünü anlatarak sözlerine şöyle devam etti; Serhat benim çok yakın arkadaşım ve ona yaptığı çok büyük bir terbiyesizlik. Serhat'ta, "Ya iki koli ruj getirmiş. Ne kadar düşünceli. Heralde dağıtacağız, gelen misafirlere de jest olur" diye düşündü. Meğer satmak için getirmiş." dedi.


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