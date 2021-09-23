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Danla Bilic’in yeni sevgilisi Yusuf Engin ve eski sevgilisi Poyraz Teoman hakkında dikkat çeken ortak nokta

23.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman'dan ayrılmıştı. Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açan Bilic'in yeni sevgilisiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Danla Bilic’in yeni sevgilisi Yusuf Engin ve eski sevgilisi Poyraz Teoman hakkında dikkat çeken ortak nokta

Geçen ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisi Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

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Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

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Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

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Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Poyraz Teoman
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