MAGAZİN

Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Youtuber Danla Bilic, mide küçültme ameliyatı oldu. Danla Bilic ameliyatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu

Danla Bilic, Antalya’da bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. YouTube'da çektiği makyaj videoları sayesinde ünlenen Danla Bilic, obezite ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Danla Bilic'in açıklamaları şöyle:
"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım.
Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.
Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor.

Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyor ve gelen 847487 mesaj yüzünden özür diliyorum."

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