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Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin tatil sezonunu açtı

04.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ay önce birlikteliklerine yeniden şans verme kararı alan Danla Bilic ile Yusuf Engin, soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda objektiflere yansıyan aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.

Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin tatil sezonunu açtı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir şöhret yakalayan Danla Bilic, iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşamış ancak çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

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Miami tatili ardından İstanbul'a dönen Bilic, ayrılığa daha fazla dayanamamış ve Instagram'dan Engin ile tekrar birlikte olduklarını açıklamıştı.

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Çift, önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu'nda sezonu açtı. Soluğu birlikte iskelede alan ikiliden Bilic, denize girmekte tereddüt etti.

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Sevgilisinden önce denize giren Yusuf Engin, uzun süre Bilic'i ikna etmeye çalıştı.

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Sonunda ikna olan Bilic, kendisini hem Bodrum'un mavi sularına hem de sevgilisinin kollarına bıraktı. Denizde romantik anlar yaşayan çift, birbirini öpücüklere boğarak, aşk tazeledi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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