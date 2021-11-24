MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic’ten kendisini eleştirenlere Dolar yanıtı! “Markete gidip bağırıyor musunuz?”

Danla Bilic’ten kendisini eleştirenlere Dolar yanıtı! “Markete gidip bağırıyor musunuz?”

24.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunun yükseliş trendi, ünlüler arasında da gündem oldu. Dolar kuru günlük yüzde 18’lik artışla dün gün içerisinde 13,50 seviyesine yükseldi. Bilic, Twitter hesabından yükselen doları eleştirdi. Ünlü fenomen Reynmen ise, Bilic'i hedef alarak eleştirdi. Bunun ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Markete gidip bağırıyor musunuz?” dedi.

Danla Bilic’ten kendisini eleştirenlere Dolar yanıtı! “Markete gidip bağırıyor musunuz?”

YouTube ve Instagram fenomeni Danla Bilic, dolarla ilgili yaptığı yorumla takipçilerini şaşırttı. Dün dolar kurunun ani yükselişinin ardından duruma tepki gösteren Danla Bilic'e, bir diğer fenomen Reynmen'den yanıt geldi.

Reynmen, Danla Bilic'e gönderme yaparak "Dolara laf edip asla link bırakmam mesela" dedi.

ekran-resmi-2021-11-24-15-EnFK
Bilic ise bunun üzerine, “Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz? Markete gidip bağırıyor musunuz 'Dolar 12 oldu kapatın burayı' diye?” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Karar çıktı! Reynmen 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecekKarar çıktı! Reynmen 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyor

Kripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyor

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.