Danla Bilic’ten kendisini eleştirenlere Dolar yanıtı! “Markete gidip bağırıyor musunuz?”

YouTube ve Instagram fenomeni Danla Bilic, dolarla ilgili yaptığı yorumla takipçilerini şaşırttı. Dün dolar kurunun ani yükselişinin ardından duruma tepki gösteren Danla Bilic'e, bir diğer fenomen Reynmen'den yanıt geldi.

Reynmen, Danla Bilic'e gönderme yaparak "Dolara laf edip asla link bırakmam mesela" dedi.



Bilic ise bunun üzerine, “Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz? Markete gidip bağırıyor musunuz 'Dolar 12 oldu kapatın burayı' diye?” ifadelerini kullandı.



