Danla Bilic ve Enes Batur atışması bitmiyor! Sosyal medyayı sallayan yazışma

INFLOW Awards 2020’nin 26 farklı kategorideki ödülleri sahiplerini buldu. Çektiği makyaj videoları ile kendisini tüm Türkiye’ye tanıtan Danla Bilic, INFLOW Awards’20’de En İyi YouTuber ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜLÜ Tİ'YE ALDI

Enes Batur, meslektaşı Danla Bilic’in "En İyi YouTuber" ödülü almasına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilic’in aldığı ödülle dalga geçti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, “Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol” ifadelerini kullandı.

Batur’un bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine otururken, Danla Bilic’ten yanıt gecikmedi. Aynı şekilde Twitter hesabından paylaşım yapan Bilic, “Şu Enes’i bolca favlamayın ağlamasın lol” sözleriyle Batur’a yanıt verdi.

