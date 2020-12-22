MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic ve Enes Batur atışması bitmiyor! Sosyal medyayı sallayan yazışma

Danla Bilic ve Enes Batur atışması bitmiyor! Sosyal medyayı sallayan yazışma

22.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Danla Bilic ve Enes Batur atışması bitmiyor! Sosyal medyayı sallayan yazışma

Ünlü YouTuber'lar Danla Bilic ve Enes Batur arasında yine gerginlik yaşandı. Enes Batur, INFLOW Awards 20’de En İyi YouTuber ödülüne layık görülen Danla Bilic’in aldığı ödülle dalga geçti.

INFLOW Awards 2020’nin 26 farklı kategorideki ödülleri sahiplerini buldu. Çektiği makyaj videoları ile kendisini tüm Türkiye’ye tanıtan Danla Bilic, INFLOW Awards’20’de En İyi YouTuber ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜLÜ Tİ'YE ALDI

Enes Batur, meslektaşı Danla Bilic’in "En İyi YouTuber" ödülü almasına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilic’in aldığı ödülle dalga geçti.

IMG_7178

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, “Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol” ifadelerini kullandı.

IMG_7177

Batur’un bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine otururken, Danla Bilic’ten yanıt gecikmedi. Aynı şekilde Twitter hesabından paylaşım yapan Bilic, “Şu Enes’i bolca favlamayın ağlamasın lol” sözleriyle Batur’a yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü olduOyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Her şey reklam için! İç çamaşırlı poza tepki

Her şey reklam için! İç çamaşırlı poza tepki

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Diğer Haberler

Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Beren Saat ve Belçim Bilgin kamera karşısında!

'Sen aileyi ben kariyeri seçtim'

Kim Kardashian para dağıtıyor! Bin kişiye 500 dolar

Bin kişiye 500 dolar verecek! İşte şartı

Duygu Özaslan'ın taytlı pozu olay oldu!

Spor salonundan taytlı poz! Beğeni yağdı

Kimberley Garner'ın gizemli sevgiliyle tatil keyfi

Gizemli sevgiliyle tatil keyfi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.