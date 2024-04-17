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Dansı 'müstehcen' bulunan Tuğba Ekinci'nin siniri geçmiyor! Bu sefer arabeskle dalga geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.04.2024 07:28
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Geçtiğimiz günlerde Tuğba Ekinci sahnede kendinden geçerek ilginç dans hareketleri yapınca eleştirilmişti. Hareketleri 'müstehcen' bulunan Ekinci sert tepki göstermişti. Şarkıcı bu sefer ise arabesk türüyle dalga geçti.

Dansı 'müstehcen' bulunan Tuğba Ekinci'nin siniri geçmiyor! Bu sefer arabeskle dalga geçti

Gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bayram sahnesi olay olmuştu. Dansları ve ilginç figürleri 'müstehcen' bulunan şarkıcı bu tepkilere sert çıkmıştı.

"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyen Tuğba Ekinci eleştirilere kızarak "Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün de Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz gün sahnedeki dans hareketlerinin ‘müstehcen’ bulunmasına şarkıcı yine sert çıktı.

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Snob Magazin'e göre; Ekinci “Bana göre arabesk ve sanat müziği ormanda uluyan kurtlar gibi geliyor. Bana göre sanat benimki... Ben hiçbir zaman arabeskçi olmaya çalışmadım. Benim için sanat, sahne şovu ve kondisyon demek. Oldum olası arabeski sevmiyorum. Arabesk benim tarzım değil. Arabesk kurt köpeği gibi...” dedi.

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