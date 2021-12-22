Daren Gerede Erkaya, annesi Bennu Gerede ve sevgilisi Bilge Öztürk’le poz verdi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Acayip" isimli film, dün akşam bir otelde düzenlenen görkemli bir galayla izleyiciyle buluştu. Fotoğrafçı Bennu Gerede, geceye Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve avukat sevgilisi Bilge Öztürk ile birlikte katıldı.

AİLE FOTOĞRAFI

Basın mensuplarının, "Aile fotoğrafı alabilir miyiz?" sorusuna gülümseyen Gerede, ardından çocukları ve müstakbel gelin adayı Bilge Öztürk ile beraber poz verdi.

ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.



