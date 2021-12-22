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Daren Gerede Erkaya, annesi Bennu Gerede ve sevgilisi Bilge Öztürk’le poz verdi

22.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasına katılan fotoğrafçı Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya, ünlü avukat Bilge Öztürk ile bir süredir aşk yalıyor. Önceki akşam hep birlikte film gösterimine katılan Gerede ailesi ve Birge Öztürk, kameralara birlikte poz verdi.

Daren Gerede Erkaya, annesi Bennu Gerede ve sevgilisi Bilge Öztürk’le poz verdi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Acayip" isimli film, dün akşam bir otelde düzenlenen görkemli bir galayla izleyiciyle buluştu. Fotoğrafçı Bennu Gerede, geceye Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve avukat sevgilisi Bilge Öztürk ile birlikte katıldı.

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AİLE FOTOĞRAFI

Basın mensuplarının, "Aile fotoğrafı alabilir miyiz?" sorusuna gülümseyen Gerede, ardından çocukları ve müstakbel gelin adayı Bilge Öztürk ile beraber poz verdi.

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ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.


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