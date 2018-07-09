Darısı Başımıza 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! (Darısı Başımıza son bölüm izle)

Darısı Başımıza’nın Çarşamba akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir anda Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir. Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür. Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf için de gergin geçecektir. Bu sırada Öykü’nün çektiği acıyı hisseden Rüya, kardeşinin mutluluğu için İzmir’de Öykü’nün öpüştüğü adamı araştırmaya başlar. Ne yapıp edip o adamı bulacak ve Öykü’yle yüzleştirecektir. Çaresiz ilk yardım alacağı kişi, aşk doktoru Merter olacaktır. Merter ve Rüya müşteri listesini bulmak üzere otele sızarlar. Ancak plan istedikleri gibi gitmeyecek, ikili başlarını bir hayli belaya sokacaklardır. Tüm bunlar olurken Zerrin, yıllar sonra karşısında gördüğü Canan’a yeniden kinlenmeye başlar. Canan’ın babasının hikâyelerini çalarak daha fazla prim yapmasına izin vermeye hiç niyeti yoktur. Ancak bir kanıt bulmadan yola çıkması da zor olacaktır. Resmiye, Ferrin ve Zerrin’in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir. Rüya içinde İzmir’deki adamın adının soyadının yazılı olduğu zarfla Öykü’ye yaklaşırken, karşısında gördüğü mutlu manzaraya daha fazla katlanamayan Ozan, çareyi Öykü’yü sıkıştırmakta bulur; Ozan kararını vermiştir. Öykü en yakın zamanda Cem’den ayrılacaktır. Ancak Ozan’ın tehdidine karşı Öykü’nün aldığı karar, ortalığı bir hayli karıştıracaktır.

DARISI BAŞIMIZA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ozan’la yaşadıkları öğrenilince Öykü, “Gerçekten onun kim olduğunu bilmiyordum!” sözleriyle kendini savunmaya çalışıyor. Ağlamaklı gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışan Öykü’nün, karşısında Cem ve Ozan’ı bulduğu anlar heyecanı yükseltirken Öykü, “Sen beni öptün!” sözleriyle Ozan’ı suçluyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana gelecek.

DARISI BAŞIMIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Hayattan beklediği tek şey; çocuklarının mutluluğu olan Zerrin, ortanca kızı Öykü’nün evleneceği haberini tüm mahalleliye söyledi. Cem’e sürpriz yapmak için seyahatinden bir hafta erken dönen Öykü, aldatıldığını öğrenince gözyaşları içinde Cem’i terk etti. Nişan yüzüğünden kurtulmak için bir otelin çatı katına çıkan Öykü ile Ozan’ın yolları keşişti. Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü’nün yaşadığı en kötü günü mucizevî bir şekilde iyileştirdi. Birlikte vakit geçiren ikilinin sahilde yakınlaştığı romantik anlar beğeni topladı.