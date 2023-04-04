Davet edildiği düğünde hayatının en büyük şokunu yaşadı! Damadın kendi erkek arkadaşı olduğunu gören kadın hastanelik oldu

Sevgilisinin kendisini aldattığından habersiz olan bir kadın katıldığı düğün töreninde erkek arkadaşını damat olarak bir anda karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Sevgilisinin annesinin hastalandığını söyleyerek onu ziyarete gittiğini belirten Keturah uzaktan bir akrabasının çağırdığı düğün törenine katılmaya karar verdi. Düğünde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı.

MEĞERSE SEVGİLİSİ DAMATMIŞ

Davet edildiği düğüne gittiğinde bir anda sevgilisini karşısında damatlıklarla gören kadın büyük bir şok yaşadı. Ardından ise bayılan kadın çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın yaşadığı şoku sosyal medyadan anlatınca bir anda viral olmayı başardı.