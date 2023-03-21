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  4. Birlikte olduğu kadının kocası evi basınca can havliyle pencereden sarktı! Çırılçıplak metrelerce yüksekten düştü

Birlikte olduğu kadının kocası evi basınca can havliyle pencereden sarktı! Çırılçıplak metrelerce yüksekten düştü

21.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kaydedilen bir ihanet görüntüsü görenleri hem eğlendirdi hem de düşündürdü. Birliktelik yaşadığı kadının kocasının eve gelmesi üzerine yakalanmak istemeyen yasak aşkın tarafı sevgili can havliyle çırılçıplak pencereden çıktı. Saklanmak için pencerenin dışını tercih eden sevgili bir anda metrelerce yüksekten düştü.

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başaran bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Sevgilisi olan kadının kocasına yakalanmamak için çıplak bir şekilde pencerenin dışına çıkan adam başka bir evden olayı gören bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlar kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde adamın çırılçıplak bir şekilde Fransız balkonunun köşesinde asılı kaldığı anlar gündem oldu. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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