Güvenlik kamerası saniye saniye yakaladı! Taksici ve yolcusu aracın içinde cinsel ilişkiye girdi... Tepkiler gecikmedi

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde bir taksi şoförü ve yolcusu arasındaki yakınlaşma anbean kaydedildi. Henüz kimliği belirlenemeyen taksi şoförü ve ön koltukta oturan kadın yolcunun cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntüleri eğlenceli bulduklarını dile getirdi.