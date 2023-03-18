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  4. Güvenlik kamerası saniye saniye yakaladı! Taksici ve yolcusu aracın içinde cinsel ilişkiye girdi... Tepkiler gecikmedi

Güvenlik kamerası saniye saniye yakaladı! Taksici ve yolcusu aracın içinde cinsel ilişkiye girdi... Tepkiler gecikmedi

18.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir güvenlik kamerasının taksici ve yolcusunun araç içindeki yakınlaşması yer aldı. Sürücü ve yolcunun çevrede kimse olmadığını düşünerek araç içinde cinsel ilişkiye girdikleri anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Güvenlik kamerası saniye saniye yakaladı! Taksici ve yolcusu aracın içinde cinsel ilişkiye girdi... Tepkiler gecikmedi

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde bir taksi şoförü ve yolcusu arasındaki yakınlaşma anbean kaydedildi. Henüz kimliği belirlenemeyen taksi şoförü ve ön koltukta oturan kadın yolcunun cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

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Görüntülerin sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntüleri eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

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cinsel ilişki taksi

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