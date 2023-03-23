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Kocasının ihanetini sosyal medya canlı yayında ifşa etti! Görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı

23.03.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘lurveniaofficial’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasının ihanetini sosyal medyada yaptığı canlı yayınla saniye saniye gösterdi. Evlilik yıl dönümleri olmasına rağmen kocasının başka bir kadınla buluştuğu anları gösteren kadının gönderisi kısa sürede 5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Kocasının ihanetini sosyal medya canlı yayında ifşa etti! Görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı

TikTok’ta yaptığı ihanet paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir kadın kocasının evlilik yıl dönümünde başka bir kadınla görüştüğü anları gösterdi. Evden çıktıktan sonra kocasını takip eden kadın adım adım ihanetle yüzleşmek zorunda kaldı. Sosyal medyadan açtığı canlı yayın büyük ilgi toplarken ihanet uğrayan genç kadın ise, “Artık söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ona bir şans verdim ve o hala aynı. Birlikte kutlamamız gereken yıl dönümümüzde ihanet damgası vurdu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kocasının kendisine sürekli olarak yalan söylediğini ispat etmek isteyen kadın sosyal medya canlı yayını sırasında eşine telefon etti. Telefona açan kocasına “Neredesin” diye soran kadın, “Şu an toplantıdayım. Aramnı açmadıysam meşgulüm demektir. Cevap vermiyorsam aramaya devam etmenin ne gereği var?” diye konuştu.

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