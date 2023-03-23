Kocasının ihanetini sosyal medya canlı yayında ifşa etti! Görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı

TikTok’ta yaptığı ihanet paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir kadın kocasının evlilik yıl dönümünde başka bir kadınla görüştüğü anları gösterdi. Evden çıktıktan sonra kocasını takip eden kadın adım adım ihanetle yüzleşmek zorunda kaldı. Sosyal medyadan açtığı canlı yayın büyük ilgi toplarken ihanet uğrayan genç kadın ise, “Artık söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ona bir şans verdim ve o hala aynı. Birlikte kutlamamız gereken yıl dönümümüzde ihanet damgası vurdu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kocasının kendisine sürekli olarak yalan söylediğini ispat etmek isteyen kadın sosyal medya canlı yayını sırasında eşine telefon etti. Telefona açan kocasına “Neredesin” diye soran kadın, “Şu an toplantıdayım. Aramnı açmadıysam meşgulüm demektir. Cevap vermiyorsam aramaya devam etmenin ne gereği var?” diye konuştu.