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Yarı çıplak camın önüne geçip fotoğraflarını çekti! Karşı binadakilerin kendisini izlediğinden habersizdi

22.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın yarı çıplak bir şekilde evinin camının önünde fotoğraflarını çekmeye başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başarırken kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi. İsmi açıklanmayan bir kadın evinin penceresinin önünde ten rengi bir iç çamaşırı takımıyla fotoğraflarını çekmek için perdeyi açtı ve gün ışığından yararlanmak istedi. Dakikalarca fotoğraflarını çeken kadın karşı binasında bulunanların kendisini izlediğinden habersizdi. Karşı binadaki bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Videonun sonunda ise fotoğraflarını çeken kadın karşı dükkandaki adamları fark etti ve yanına bir arkadaşını da çağırdı. O anlarda iki kadın ve karşı penceredeki adam gülümseyerek birbirlerine el salladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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sosyal medya Cinsellik

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