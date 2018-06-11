MAGAZİN

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü çifti hakkında yine "Boşanıyorlar" dedikodusu çıktı. David Beckham ve Victoria Beckham boşanması doğru mu?

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham ile eski şarkıcı yeni modacı eşi Victoria Beckham'ın aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürülüyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, önceki gün Londra'da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham'ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi.

ÇİFT SÖYLENTİLERİ YALANLIYOR

Aynı sıralar bir iş gezisi için 5 bin kilometre ötede ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan David Beckham (43) ise bir kadın hayranı ile samimi pozlar veriyordu. 19 yıldır evli, 4 çocuk sahibi çift ise söylentileri yalanlıyor.

Son olarak eşi David Beckham’la İngiliz kraliyet düğününe katıldığında görüntülenen Victoria Beckham, her zamanki gibi ciddi yüz ifadesi ile verdiği pozlarla basına yansıdı.

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Ayrılsak da beraberiz!Ayrılsak da beraberiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Beckham ve Victoria Beckham David Beckham

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Boğaz'da romantik tur

Boğaz'da romantik tur

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.