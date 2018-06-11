David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham ile eski şarkıcı yeni modacı eşi Victoria Beckham'ın aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürülüyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, önceki gün Londra'da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham'ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi.

ÇİFT SÖYLENTİLERİ YALANLIYOR

Aynı sıralar bir iş gezisi için 5 bin kilometre ötede ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan David Beckham (43) ise bir kadın hayranı ile samimi pozlar veriyordu. 19 yıldır evli, 4 çocuk sahibi çift ise söylentileri yalanlıyor.

Son olarak eşi David Beckham’la İngiliz kraliyet düğününe katıldığında görüntülenen Victoria Beckham, her zamanki gibi ciddi yüz ifadesi ile verdiği pozlarla basına yansıdı.

