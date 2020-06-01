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David ve Victoria Beckham evlerine tünel açtırmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Victoria ve David Beckham çifti, yan komşuları futbolcu Dele Alli'nin evinde saldırıya uğramasından sonra İngiltere'deki evlerine tünel açtırmaya karar verdi.

David ve Victoria Beckham evlerine tünel açtırmak istiyor

Dünyaca ünlü çift Victoria ve David Beckham İngiltere’de artan hırsızlık olayları nedeniyle oldukça tedirgin günler geçiriyor. Son olarak 14 Mayıs’ta komşuları Dele Alli’nin, malikanesine giren hırsız tarafından bıçaklaması, Beckham Ailesi’ni daha da korkuttu.

Beckham’lar güvenlik önlemi olarak evlerine bir tünel açtırmayı düşündü ve İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu. Express gazetesinin özel haberine göre ünlü çift, bu plan çerçevesinde yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.

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