MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dayı filmi kimin hikayesi, konusu nedir, oyuncuları kimdir? DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI VE KONUSU

Dayı filmi kimin hikayesi, konusu nedir, oyuncuları kimdir? DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI VE KONUSU

05.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dayı filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Vizyona girdiği dönemde ilgi gören yapımlardan olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam televizyonda ilk defa izleyici karşısına çıktı. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini konu ediniyor. Peki, Dayı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir, gerçek hikaye mi? Dayı filmi kimin hayatı?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. ATV yayın akışında bu akşam Dayı: Bir Adamın Hikayesi de bulunuyor. Film bu akşam televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ OYUNCULARI

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları arasıdna Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu ve Beste Bereket bulunuyor.

dayı1

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

Ekran görüntüsü 2023-09-05 202656

DAYI FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ufuk Bayraktar, filmin 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.

İlginizi Çekebilir

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

 Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

 Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

 Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

 Sürekli kopan parmak arası terliklere son! Kalitesiyle öne çıkan Crocs terliği keşfedin

Sürekli kopan parmak arası terliklere son! Kalitesiyle öne çıkan Crocs terliği keşfedin

 Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

 Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşini görenler gözlerine inanamadı! Çok ünlü bir isim çıktıEski eşini görenler gözlerine inanamadı! Çok ünlü bir isim çıktı
Lüks villası gündem oldu! Yatak odasını gezdirirken uyardı Lüks villası gündem oldu! Yatak odasını gezdirirken uyardı
Bikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldiBikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldi
Anahtar Kelimeler:
dayı dayı bir adamın hikayesi Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.