Dayı filmi kimin hikayesi, konusu nedir, oyuncuları kimdir? DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI VE KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. ATV yayın akışında bu akşam Dayı: Bir Adamın Hikayesi de bulunuyor. Film bu akşam televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ OYUNCULARI

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları arasıdna Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu ve Beste Bereket bulunuyor.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

DAYI FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ufuk Bayraktar, filmin 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.