Days Gone inceleme puanları ile ortalama bir oyun olduğunu gösterdi

Özellikle zombilerin sürü halinde gelmesi oyuncuları çok heyecanlandırmıştı. The Last of Us gibi bir oyun olması beklenen Days Gone, bugün gelen inceleme puanları ile birazcık hayal kırıklığı yarattı.

Oyunun inceleme puanları arasında çok büyük tutarsızlıklar bulunuyor. Kimi yayın kuruluşu 10 üzerinden 9 veya 8 puan verirken, Gamespot gibi bazı yayın kuruluşları şov yaparcasına 10 üzerinden 5 veya 5 üzerinden 1 puan vermiş. Oyunun Metacritic ortalaması ise 72 olarak görünüyor.

Ortalama bir oyun olduğu anlaşılan Days Gone, yine de PlayStation stüdyolarının elinden çıktığı için oynamaya değer bir oyun.

Days Gone inceleme puanları

Daily Star – 5/5

GameSpew – 9/10

PlayStation LifeStyle – 9/10

PSX Brazil – 8.9/100

Spaziogames – 8.8/10

Video Chums – 8.8/10

Hobby Consolas – 87/100

Wccftech – 8.4/10

The Games Machine – 8.2/10

Gaming Nexus – 8/10

PlayStation Universe – 8/10

Attack of the Fanboy – 4/5

Hardcore Gamer – 4/5

Video Gamer – 8/10

GameRant – 4/5

GameInformer – 7.8/10

USGamer – 3.5/5

GamesRadar+ – 3.5/5

Push Square – 7/10

IGN – 6.5/10

Critical Hit – 6.5/10

CGMagazine – 6.5/10

Twinfinite – 3/5

GamingTrend – 60/100

Destructoid – 6/10

Gadgets 360 – 6/10

Stevivor – 6/10

TheSixthAxis – 6/10

Digital Trends – 2.5/5

GameSpot – 5/10

Daily Dot – 2/5

Slant Magazine – 1.5/5

