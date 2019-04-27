Mynet Trend

Days Gone inceleme puanları ile ortalama bir oyun olduğunu gösterdi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:39 | Son Güncelleme

SIE Bend Studio tarafından PlayStation 4 için geliştirilen Days Gone, bugün itibariyle ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu. Zombi temalı açık dünya oyunu olan Days Gone’dan beklentiler çok yüksekti.

Days Gone inceleme puanları ile ortalama bir oyun olduğunu gösterdi

Özellikle zombilerin sürü halinde gelmesi oyuncuları çok heyecanlandırmıştı. The Last of Us gibi bir oyun olması beklenen Days Gone, bugün gelen inceleme puanları ile birazcık hayal kırıklığı yarattı.

Oyunun inceleme puanları arasında çok büyük tutarsızlıklar bulunuyor. Kimi yayın kuruluşu 10 üzerinden 9 veya 8 puan verirken, Gamespot gibi bazı yayın kuruluşları şov yaparcasına 10 üzerinden 5 veya 5 üzerinden 1 puan vermiş. Oyunun Metacritic ortalaması ise 72 olarak görünüyor.

Ortalama bir oyun olduğu anlaşılan Days Gone, yine de PlayStation stüdyolarının elinden çıktığı için oynamaya değer bir oyun.

Days Gone inceleme puanları
Daily Star – 5/5
GameSpew – 9/10
PlayStation LifeStyle – 9/10
PSX Brazil – 8.9/100
Spaziogames – 8.8/10
Video Chums – 8.8/10
Hobby Consolas – 87/100
Wccftech – 8.4/10
The Games Machine – 8.2/10
Gaming Nexus – 8/10
PlayStation Universe – 8/10
Attack of the Fanboy – 4/5
Hardcore Gamer – 4/5
Video Gamer – 8/10
GameRant – 4/5
GameInformer – 7.8/10
USGamer – 3.5/5
GamesRadar+ – 3.5/5
Push Square – 7/10
IGN – 6.5/10
Critical Hit – 6.5/10
CGMagazine – 6.5/10
Twinfinite – 3/5
GamingTrend – 60/100
Destructoid – 6/10
Gadgets 360 – 6/10
Stevivor – 6/10
TheSixthAxis – 6/10
Digital Trends – 2.5/5
GameSpot – 5/10
Daily Dot – 2/5
Slant Magazine – 1.5/5

PlayStation 5 geliyor! 4K 60 FPS oyun ve çok dahası!

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktıGalaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı
AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Playstation pc mobile Days Gone oyun
 

En Çok Okunan Trend Haberler

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri

Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri

PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

En çok satan akıllı telefon olmayı başardı

İşte en çok satan akıllı telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.